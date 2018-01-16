台农田水利会改制 吴敦义：民进党巧取豪夺

台湾立法院临时会今天（16日）将表决“农田水利会组织通则”修正草案，引发中国国民党和全台各地水利会不满。国民党主席吴敦义今午也到场表达反对力场，直批民进党是巧取豪夺，夺人财产。

据联合新闻网报道，吴敦义下午2时抵达济南路大舞台。他表示，农田水利会组织需要调整，并非不可告人之事，何必突袭，应好好商量，“不要夺人家的财产！”。

他呼吁民进党不要连水利会都要控制、掌控在手里，并批评这“完全是霸道，巧取豪夺”。

吴敦义表示，去年12月15日民进党用“突袭”二读勉强通过，如今满一个月就要“霸道”三读。他说，简单讲，就是用霸道、蛮恨手段夺人家财产，掌握选举优势，并指民进党此举就是这个动机而已。

反对水利会改为官派的群众今动员73辆游览车北上立法院外抗议，中午约有2000多名农民集结抗议，当吴敦义2时许至济南路大舞台声援表明反对立场时，现场约有4000人，并呼喊“国民党加油”。

据报道，约4000名陈抗人士今天聚集在立法院外的济南路抗议，农委会外则约有500人声援支持改制。

北市警局今天派出中正一分局、大安分局，及保一、保四、保五总队等500名警力，在立法院、总统府、行政院、总统寓所等重要处所，执行安全维护及交通管制。

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