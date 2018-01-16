美学者：台湾旅行法只是蔡政府寻求“自我感觉良好”的头条

对于美国众议院日前一致通过《台湾旅行法》，美国密苏里州立大学教授郝志坚（Dennis V. Hickey）受访时说，《台湾旅行法》即便签署成为法律，也不会强制要求美国政府一定要与台湾进行高层互访。他指出，蔡政府只是寻求“自我感觉良好”的头条，夸大这个“无牙”立法的重要性，以转移台湾人民对其政绩低迷的注意力，同时也刺激北京。

郝志坚（Dennis V. Hickey）华府时间前晚（14日）接受中评社电子邮件专访时，谈到他对刚在美国国会众议院获得通过的《台湾旅行法》的看法。该法案还需获得参议院批准通过，并由美国总统特朗普签署成为法律才会生效。

据报道，这个还未在参议院通过的立法草案中说，“这是美国国会的感觉，美国政府应该鼓励访问”“应当成为美国的政策”。

对此，郝志坚指出，“感觉”“应该”都意味着只是表达国会的意见，并不是强制要求变成现实。

郝志坚指出，《台湾旅行法》在台湾已有许多报道，但在美国或其它地方却没多少认真的报道，这是因为它其实是“自我感觉良好”（feel good）的立法，即便签署成为法律，也不会强制要求做什么事情。

他说，这个立法是“没有牙齿的”，只是鼓励美国高层官员访问台湾，并没有强制要求进行这种交流。从这个方面看，它与其它立法，比如鼓励军舰泊台的立法是类似的。这个已经提出的立法也只是表明，美国“应该”允许台湾官员访问美国。

郝志坚说，令人遗憾的是，“台北的现行领导人”——一群没有多少好消息可以向台湾人民报告的人，将这些“无牙的”法律吹嘘成重大的成绩。倾向于独立的民进党想提升他们领袖低迷的支持度，同时“戳北京的眼睛”。

他指出，不令人意外的是，台湾绿营媒体夸大这个法律的影响。例如有家绿营媒体兜售“假消息”，以试图夸大这个法律的重要性，宣称“美国高官自美国1979年切断与台湾的外交关系以来就没有访问过台湾”。这是不真实的。

郝志坚表示，1992年时任美国总统布什派当时的贸易代表希尔斯访问台北。那是1979年美国转向承认北京以来，美国政府内阁层级官员首次访台。

郝志坚说，如果内阁层级访问已经发生，那这个法律鼓励的东西还有什么意义？如果真的发生，唯一超过内阁成员级别的就是美国总统。

他说：“人们或许可以质疑（美国现任总统）特朗普心智是否健全，但我质疑绿营媒体真的以为他会疯狂到去访问台湾。”

郝志坚认为，蔡政府似乎寻求“自我感觉良好”的头条，在对外关系方面却并无实质进展。也许这么做背后的主意是转移人民对蔡政府在经济、两岸和其它重要事情上低迷表现的注意力。

他说，诚然这是台湾自己的内部事务，但他相信多数台湾人喜欢少点“骗局和花招”，多点具体成果。

对于北京来说，郝志坚则希望平常心对待这个行为，不必过激反应。与此同时，每个人都知道这个立法不会导致北京与台北关系的改善。

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