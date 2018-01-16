吴清任上海市副市长 曾被称“券商屠夫”

（早报讯）上海证券交易所原理事长吴清正式被任命为上海市副市长，具备金融背景的他预料将分管上海的金融事务。

上海市人大官方微信说，上海市人大常委会会议今天下午表决通过了这项人事任免案。

现年53岁的吴清有经济学背景，在金融领域耕耘多年，给业界留下“敢碰硬敢亮剑”的印象。

根据官方公布的履历，他曾任中国证监会机构部综合处处长、机构部副主任、机构监管部副主任、主任、证券公司风险处置办公室主任、基金监管部主任。在履职上交所理事长之前，他也先后担任上海市虹口区区长、虹口区中共区委书记等职。

吴清在证监会担任风险办主任期间，曾专门负责问题券商的风险处置，主持处理过南方证券、闽发证券、“德隆系”券商等31家违规证券公司，当时曾因其强硬作风被证券界称为“券商屠夫”。他2010年调任上海市虹口区区长时，是作为中央各部委及中央直属机构正局级干部到地方任职锻炼。

据财新网之前报道，中国证监会主席刘士余上星期五（12日）到上交所考察工作，同时宣布吴清卸任上交所理事长一职，但未宣布接任人选。知情人士称，上交所总经理黄红元暂时代理主持工作。

本月2日，吴清已经以市政府党组成员身份，出席上海市政府2018年的第一次全体会议。一般相信，金融出身的他下来将分管上海这个全国经济中心的金融工作。根据上海市政府网站，目前金融领域由上海市常务副市长周波分管。（上海特派员杨丹旭 报道）

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