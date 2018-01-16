邵宗海：民进党是要废监察院为台独铺路

（早报讯）针对台湾立法院16日通过11名新任监察委员的提名，中国文化大学社会科学院院长邵宗海对中通社记者指出，民进党通过11名监委提名只是第一步，下一步民进党就是要推动癈除监察院、以至考试院，以这样渐进的、不露痕迹的修改现行宪法，由“五权”变成“三权”，从本质上改变台湾现行宪法，到最后把1946年修订的宪法彻底消灭掉，为台独铺路。

尽管国民党、亲民党16日都全力阻挡、不进场投票，但是民进党凭藉在立法院绝对多数席位，顺利通过11人的提名。国民党立委连日来强力抗争，痛批监委被提名人陈师孟等人以前骂监察院、监委是废物，民进党执政后却争当监委，认为这是史上最烂的监委提名名单，这批被提名人通通不够格，国民党决议退出议场不投票。

邵宗海对记者指出，事实上，这批监委的提名不论人选好坏，都一定会通过。因为民进党掌握立法院绝对多数席位（只需半数、57票就可通过提名案），所以很难用人选好不好、或者观感好不好的问题，来阻挡人选的通过。因为民进党要通过任何提案都可以，国民党根本挡不住。

另一方面，他认为，民进党一直以来都主张要废除监察院，而这次提名监委，是先补足监委的人数，而补上去的全部都是主张废除监察院的人。这就给大家一个信号，这些人补上去以后，未来一定会在监察院内部先推动废除监察院。

邵宗海十分肯定地表示，民进党这次虽提名陈师孟等11人出任监委，但是民进党下一步，一定会要推动废除监察院，再下一步要废除考试院。这样渐进的、一步一步把两院废掉，其真正的目的就是要把台湾现行宪法从“五权”（行政权、立法权、司法权及独立的考试权及监察权），改成“三权”（只剩行政权、立法权、司法权）。

邵宗海指出，由于民进党现阶段不能、也不敢完全废除现行宪法，因此只能从废除监察院、考试院开始。把现行宪法的本质先由“五权”改成“三权，把1946年修订、1947年开始执行的宪法改成另一套宪法。实质就是假借“修法”把现行宪法彻底消灭掉，达至废宪，为台独铺路。这是他个人对民进党这次提名监委通过更感担忧的地方。他说，“争议不在人选”，而在民进党的下一步。

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