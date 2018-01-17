美起诉居港前中情局职员 涉私藏情报人员资料协助中国

美国司法部16日公布，当局15日晚在纽约肯尼迪机场拘捕一名前中情局官员、53岁美国公民Jerry Chun Shing Lee，又名Zhen Cheng Li。司法部指对方非法藏有高度机密文件。

据香港01网站报道，被告是入了籍的美国公民，被捕前居于香港。1980年代曾在美军服役，1992和1994年在夏威夷太平洋大学先后取得商业学士和硕士学位。1994年进入中情局工作，拥有权限接触高度机密，并与中情局签了保密协议，至2007年离开中情局。

2012年他由原本定居的香港返回美国弗吉尼亚州居住，期间曾在夏威夷和弗吉尼亚州入住酒店。联邦调查局（FBI）在取得法庭授权后，搜查被告的房间和行李，并搜出两本笔记，写有中情局人员和卧底真实姓名、电话号码等资料。在美国的时间，他也曾与多名中情局和政府职员约见，但都没有交还任职期间的机密文件。

翌年FBI曾经五次向他问话，他都没有提及自己私下藏有中情局职员资料，也没有主动交出机密文件。美国司法部现以非法藏有国防机密的罪名起诉他，罪成最高可判监10年。但司法部没有交代为何事发几年后才提诉。

《纽约时报》在去年5月曾引述美国情报官员报道，美国在中国多年建立的间谍情报网络自2010年起受到重创，大量线人在两年间失踪。当时的报道指，中情局和FBI已联手调查，想知道是否有“内鬼”出卖美国。

在Jerry Chun Shing Lee被起诉后，《纽约时报》1月16日报道指出，这名被告曾经协助中国政府，找出哪些美国情报人员在中国，令中情局失去人手。

免费试阅14天