钟南山：流感进收尾期 全新四价疫苗正紧急研发

从去年12月下旬开始的流感席卷中国。中国工程院院士钟南山表示，目前流行的流感，属于暂未被流感疫苗覆盖的型别，流感病毒本身也存在少许变化。目前已接近收尾期。

大洋网报道，钟南山表示，“去年年底到今年初的流感大流行，目前已接近收尾期，相信到月末就会收尾。当下疫苗研发机构正在紧急开发全新的四价疫苗，涵盖今冬流行的流感型别”。

钟南山还表示，将今冬流感流行等同于SARS或2009年全球范围流感大流行是不太科学的，“截至目前，医院监测到的流感样病例是去年同期的一倍以上，而且流行的优势毒株是B型流感。感染的患者较多，但导致重症以上案例的却极少”。

据悉，本轮流行的流感病毒优势毒株B（Yamagata），是一种潜伏已久多年未造成大流行的流感毒株，也正是因为其沉寂已久，普通人群对这一毒株的免疫基本缺失，造成了人群缺乏免疫屏障。“而南方采用接种的流感疫苗成分，一般仅涵盖两种A型流感H1N1、H3N2和B（Victoria）型，正好没有涵盖B（Yamagata）这一病毒亚型，这在一定程度上也造成了流感大面积流行。”

据广州市疾控中心流感监测系统显示，2017年各月，广州哨点医院流感样病例送检标本均有流感病毒检出，呈A（H1N1）pmd09、A（H3N2）亚型和B（Victoria）型和B（Yamagata）型共同循环。其中5-6月份和11-12月份出现两波流感流行高峰，上半年A（H3N2）亚型占比65.29%，下半年B（Yamagata）型占比53.19%。

本轮流行的B（Yamagata）型流感病毒还出现了少许变异（并非容易引发恐慌的突变）。钟南山表示，这一病毒表现出来的特性就是，人们容易感染，病程会略长一些，但绝大多数都以轻症为主，甚少造成重症或死亡病例。

钟南山表示，流感病毒也是很不稳定的，有可能出现一小段基因片段的漂移，这是病毒变异；有可能出现病毒的整个转换，这可以理解为突变。在本次流行的B型流感中，就出现了一定的变异，让其更具传播性。

另外，虽然目前市面上推荐接种的流感疫苗，并未涵盖本轮流行的流感毒株。但对于疫苗接种，钟南山依然持肯定态度。“通过疫苗接种，是预防流感流行的最重要方式。毕竟在马上就要到来的3月份，广州又会进入到A型流感占主流的流感高发季”。而从感染后临床结局考虑，A型流感病毒更容易引起重症和死亡，因此为降低特殊人群发病、重症和死亡的风险，接种疫苗很有必要。

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