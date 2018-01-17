台生：台湾人还以为大陆啃树皮 其实进步到吓死人

近日有台湾大学生在网上分享自己到大陆生活的心得，藉由亲身体会当地文化，讶异和过去想像中的很不一样。他列举七项“两岸大不同”之处，感叹其实在大陆很多产业早已超越台湾很多，但部分台湾人仍停留在“大陆啃树皮”的刻板印象中，让他直呼：“台湾人才是真正的超级玻璃心啊”。

据台湾中时电子报报道，随着台湾和大陆交流增多，有不少台湾人前往大陆求学或工作，更能直接体验当地社会文化，近日就有一名台大生在“Dcard”论坛表示，到大陆也有一段时间了，写下七件让他印象深刻的差异：

1. 饮食：大陆饮食习惯和台湾真的完全不同，很多东西的味道与你想像的不同，连珍珠奶茶口味也不一样。另外，大陆人很习惯叫外卖，气温是零下好几度也会有外送，但不会因此被网友公审、挨骂没同理心。

2. 交通：大陆人口密度很高，不管到哪都是塞车状况，下班时搭地铁也超挤，地铁转线要跑比较远，支线比台湾更复杂。

3. 文化：大陆各地各自有文化，也常感受到他们以身为中国人为豪，问了身边朋友们都表示不想去美国，“觉得美国比较没有文化”。反观台湾，相较之下，台湾就显得比较没什么文化性，自己从小就是自哈洋到哈日韩，觉得台湾人什么都想学，但一点都不团结。

4. 步调：跟大陆比起来，台北的步调真的算是慢很多。在大陆他们走路都很快、搭地铁很匆忙的，“感觉说先抢先赢，大家动作也都很迅速。”整个城市给人一种很快的感觉。

5. 生活：在大陆的学校或其他地方，人与人之间的互动不会太多，毕竟大家感觉都是“去学习”的心态，“不用在意别人的目光，自己过得好便好”，但是遇到他人的求助时，绝不会板着一张死人脸。反观台湾，走在路上总是遇到很多人想红，认为自己与众不同，只要稍有一点不开心就臭脸；也感觉台湾人时间很多，但时间总是花在用社交软体上。

6. 服务：以前总认为台湾服务品质很好，但去过大陆后就觉得还好而已。因为大陆服务业很怕得到负评，连过海关都有评价可以按，面对消费者稍有不开心，就送优惠券，他们更是发自内心希望客人开心。原PO因此感叹，“在台湾很多间的服务业品质也真的不错，但比起用心程度感觉还是输了大陆一些。”

7. 天气：大陆冬天超级冷，像是整天待在冷冻库一样，长版羽绒大衣随处可见。在台湾的天气就好很多了，就算碰上霸王寒流也不会出现这么可怕的低温。

这篇帖文最后表示，台湾在许多方面早就落后大陆，“大陆的进步可真的是吓死人，在很多产业早就已经赢过台湾很多了”，却不肯正视事实，“台湾人才是真正的超级玻璃心啊”。文章一出，引起众多网友热议，有人感同身受“台湾方面真的什么都想学外国，还学得四不像的”、“同意服务业真的很怕得到负评，之前买淘宝的经验”、“科技进步是真的很进步”、“我们有民主没错，但现在已经慢慢变形成民粹”。

也有不少人认为这篇文章也是以“偏见”在比较，“你说的也不过几个比较进步的城市而已吧？这样就定义整个大陆还太早了吧？”、“我觉得大陆北部不能代表整个大陆”、“每个地方还是有差异啊！台湾和大陆都各有好人，也有不怎么样的人”。不过，也有其他网友质疑“有些点是在反串？”也有人表示每个人的看法不同，就会产生不同的见解。

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