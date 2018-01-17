台商公海偷卖油给朝鲜 美无人机全拍到

朝鲜因核武发展被联合国制裁，有台湾油商无视禁令，租用油轮在公海偷卖油给朝鲜，全程照片已被美方“全球鹰无人机”拍下，包括船名及旗帜都一览无遗，但油商供词声称，以为是中国大陆商人下单，不知道是和朝鲜交易。

台湾《自由时报》引述《镜周刊》报道，台商陈世宪去年至今至少3次偷卖油给朝鲜，油轮驶出韩国港口后还刻意关掉船舶动态资讯（AIS）系统以防行踪曝光，但船只轨迹仍遭美方掌握。美方拍下多张照片证据确凿，此事已撼动府院高层，台湾法务部则首度祭出《资恐防治法》冻结贪商相关资金，以示严惩。报道指，法务部会有如此大动作，关键是美方利用无人侦察机RQ-4全球鹰，录下公海非法油品交易，清楚拍下船名及运输油品过程，成为资助朝鲜铁证。

有知情人士透露，600公吨油品，最便宜的柴油每公升25元（新台币，下同）计算，市值约1300万元，若以黑市10倍价值换算，一夕之间就翻涨成1.3亿元以上，不过陈世宪供称这趟只赚约新台币40万元，说法令检调质疑。且由于台湾是亚太防制洗钱组织的会员国，若台湾没有积极防范措施，亚太防制洗钱组织可以祭出删减台湾金融机构在海外的业务，届时损失恐怕以千亿元计算。

陈世宪也坦承，去年10月确曾派船出海卖油，去年7、8月间还两度赴韩考察，但这些交易是由台湾一位绰号“阿弟仔”的中介，由广东龚姓商人下单，原本以为替中国船加油，不知是卖油给朝鲜。另外有消息指出，方向永嘉号事实上是广州方向海运管理公司所有，唯一董事及股东就是广州商人龚锐强，此情资与陈世宪声称受大陆龚姓商人下单供词一致。

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