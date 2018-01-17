M503航线影响台湾飞安？国台办：不要借机做文章

针对年初大陆启用M503北上及三条衔接航线一事，中国大陆国台办发言人马晓光今天在国台办例行记者会上发表四点意见，并强调这是大陆的内部事务，不涉及台湾的航线和航点，完全不存在单方面开通的问题。

据台湾《联合报》报道，马晓光表示，M503航线北上运行及相关衔接航线已于1月4日开始启用。他说，第一、海峡西岸空域是大陆长三角往返珠三角地区以及港澳、东南亚等地区的空中交通要道，两岸空中直达航路也经过该地区。开通M503北上及衔接航线，是为缓解该地区航班快速增长压力，保证飞行安全，减少航班延误，保障旅客权益，满足亚太地区航空运输发展需要，也有利于改善两岸航班运营，进一步便利两岸人员往来，符合两岸同胞共同利益。

第二，M503航线完全位于台湾海峡靠近大陆一侧，在上海飞行情报区内，设立和启用这一航线是大陆民航空域管理的一项常规工作，是大陆的内部事务，不涉及台湾的航线和航点，完全不存在单方面开通的问题。

第三，2015年3月该航线启用前，大陆方面充分考虑台方关切，与台湾方面进行了沟通。在沟通中，大陆方面表示，以后开启M503北上航线和相关衔接航线时，会事先与台湾方面通气。但这并不意味开通该航线需要台湾方面的同意。即便如此，在1月4日大陆启用M503北上及相关衔接航线前，也向台方作了通报。台方声称大陆违反双方2015年达成的共识，完全不符合事实。

第四，自M503航线启用南下航线以来，总体运行安全平稳，港澳地区及东南亚航空公司普遍参与，有效发挥国际民航航线的作用。北上航线及衔接线开通以来，平均每天飞行27班，充分说明该航线的安全性和可靠性。不存在影响台湾飞行安全问题。

他也再次表示，台湾方面应该正确看待，不要借机做文章，干扰或破坏两岸关系。

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