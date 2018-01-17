官方：冰花男孩收到八千元 一夜暴富会辜负捐助初心

云南鲁甸县新街镇转山包小学生王福满最近因满头“冰花”赶去上学引发关注，社会各界纷纷捐献爱心。不过，有网友发帖称“捐赠机构收30万元善款‘冰花男孩’仅得500元，无法保证把捐款全部用到孩子手上”。对此，云南鲁甸官方16日回应称，如果将所有捐赠全部交付给王福满，这种“一夜暴露”的畸形慈善不利于孩子健康成长，也辜负了捐助者们的初心。

据中国之声《新闻纵横》报道，对于网上的质疑，鲁甸县教育局局长陈富荣解释说，这是一种误读。目前王福满家所收捐款约为8000元，全部来自个人或组织的上门捐赠。而来自全国各地的所有捐款已达30万元左右。鲁甸全县跟“冰花男孩”类似情况的还有数以千计。王福满本人收到的款项之所以不多，是因为所接受的捐款将用来救助更多类似学龄儿童。鲁甸十分感恩社会各界的爱心和帮助，但如果将所有捐赠全部交付给王福满，这种“一夜暴露”的畸形慈善反而不利于孩子的健康成长，也辜负了捐助者们的初心。

陈富荣说，对于社会的捐赠资金，类似小满一样的孩子一起分享。小满是一个个例，如果把30万都给了小满，我想不是捐赠方和我们办这件事的真正目的。以点带面，让这个区域的孩子们实实际际得到社会关爱。

针对网帖质疑，昭通市青基会办公室主任陈宇解释说，“冰花男孩”王福满成为社会各界关注的焦点，云南省青基会面向全省各级团组织和广大团员青年及社会各界爱心人士发出倡议，启动“青春暖冬行动”。“青春暖冬行动”帮助对象是云南省受寒潮影响较为严重地区的家庭经济困难青少年、留守儿童，“冰花男孩”王福满是其中之一。

陈宇说，在捐款倡议书已经表明，帮助更多的孩子也是这个募捐项目的初衷，提出善款将以每名孩子500元的补助标准给予困难孩子。在捐助行动中，如果捐款有明确指定信息，将根据捐助人意愿发放。既尊重捐赠人的意愿，也兼顾高寒贫困山区学生群体的过冬问题。

陈宇认为，从最开始的倡议书能够体现出捐款的目的是为了这个地区的孩子的话，那他觉得该按照倡议书的约定来处分，在发起的时候就已经说的很清楚了，这个是针对地区的而不是针对个人的，捐款人应该是注意到，并且在了解了这个信息之后才进行的捐款，这个时候就应该按照倡议书来处分。

对此，一直关注公益活动的律师岳屾山表示，从捐赠流程来看，将最后的善款用于该地区困难孩子的处置方法在法律上没有问题。对于此类募捐活动，岳屾山建议，要做到完全公开透明，从而减少来自各方的质疑。

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