去年PM10年均值 高雄市在六都中最糟

台湾空污问题日渐受到关注，台湾健康空气行动联盟今天（17日）联合立法委员召开记者会，揭露去年全台PM10年均值不减反增，且出现北部改善、南部却恶化的情况，形成“一个天空两个台湾”。以六都来看，高雄市PM10年均值居冠。

台湾联合报报道，台空盟联合民进党立委刘建国、国民党立委陈宜民和时代力量立委徐永明举办“公布2017年PM10年报”记者会。台空盟指出，PM10与PM2.5为同一级致癌物，2016年台澎金马PM10平均值为43.5μg/m3，2017年升高为44.6μg/m3；理事长叶光芃强调，环保署长李应元以红害减半为目标是不够的，也应该注重PM10的恶化问题。

徐永明则批评，PM10问题的恶化，代表台湾空气污染严重并非全部来自境外因素，此次立法院临时会未排入处理空污法他深感遗憾，虽然国会强调下会期将其列为优先法案，但立法院说要列为优先法案都只是说说而已。

台空盟表示，根据全台76个测站，其中PM10最糟前十名集中在云林以南，高雄市不但包办6名，年平均值最糟的楠梓站和凤山站也在高雄，分别为72.3μg/m3和71.5μg/m3，约为WHO标准的3.6倍，第三糟为云林麦寮站，PM10年平均值也高达70.6μg/m3。

台空盟指出，相较于2016年，76站测站中有36站PM10年均值不减反增，高达47%恶化，多集中在云林以南；以区域来看，南部恶化占绝大多数。相较于南部26站，北部只有3站恶化，中彰投与东部和外岛则分别有5站恶化。以县市来看，嘉义县PM10年均值居冠，接下来分别为高雄市、屏东县、云林县和台南市；高雄市则为6都之冠。

台空盟并表示，PM10年均值比2016年低者为40站，占53%，其中33站降至2008年以来的新低，多集中在苗栗以北。县市中表现最佳的县市为基隆市，再来依次为台东县、花莲县、澎湖县和宜兰县；台北市PM10年均值则为6都中表现最佳。

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