刘强东回应投资东北三省：大家都该帮一把 看好营商环境改善

京东集团创始人刘强东17日回应将投资东北三省的消息时表示，不要忘记建国初期东北三省GDP一度占据全国85%，没有东北就不会有国家初期的工业振兴。今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把。

澎湃新闻报道，继今年初公告寻祖被热议之后，刘强东1月17日再次登上微博热搜榜。这次是因为刘强东利用1月15日和16日短短两天时间，密集拜会东北三个省的书记、省长，并高调宣布京东计划在未来三年内，对东北进行超过200亿元的投资。

就在这条刘强东走出山海关的消息发出后不久，17日上午，刘强东在微头条对此事作出回应。他写道：“虽然最近几年大家似乎都不对东北看好，不可否认东北三省的经济也确实遇到不小的困难！但是大家不要忘了建国初期东北三省GDP一度占据全国85%！可以这么说，没有东北就不会有国家初期的工业振兴！今天他们有了困难，大家都应该过去帮一把！算是一种感恩吧！”刘强东同时提到，通过到东北走访，接触东北三省的主官，他看到了东北三省高层领导真诚、积极和高效的工作作风，相信东北三省的营商环境一定会逐步改善。

刘强东此次走出山海关，到东北三省进行洽谈签约，获得不少网友点赞。网友“施景恩888”表示，“早就料到东哥会去振兴东北，只是没想到在2018年就着手，而且是顶着巨大的舆论压力，加油！”

正如这位网友所言，山海关外，关于营商环境的老话题，在新年伊始，又再度成为新热点。

今年1月初，中诚信集团创始人、中国人民大学经济研究所所长、亚布力阳光度假村董事长毛振华，公开声讨黑龙江亚布力滑雪旅游度假区管委会的一段视频，再次掀起各方对“投资不过山海关”的热议。刘强东是在这样的舆论背景下，密集到访东北三省的。

刘强东在此次东北之行中透露，京东对东北经济振兴有充足的信心。综合他今日在微头条的回应，京东将在未来三年内分别对东北三省进行数十亿到百亿不等的投资，用来推进东北产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力，升级零售服务。

刘强东在回应投资东三省的博文后面附注了一张京东在黑龙江饶河县以蜂产品合作社模式进行精准扶贫，带动贫困户脱贫的图片。

据报道，此次合作在2016年春天就已启动。彼时，京东集团与全国闻名的贫困县黑龙江饶河县正式结成脱贫帮扶对象。通过多次调研，京东发现当地贫困主因是市场对接不够充分恰当，而京东参与扶贫的优势就在于，能够利用互联网有效破解贫困地区发展的“信息鸿沟”与“孤岛效应”问题。去年10月，京东助力饶河县精准扶贫的案例还获得《新闻联播》点赞。

加深与东北三省的合作，落实一些具体项目，成为此次刘强东密集到访东北三省的主要目的。据人民网报道，京东与黑龙江北大荒集团将在电子商务、云计算和大数据以及物流、金融、旅游等领域开展深入合作，以京东核心技术平台作为北大荒集团发展战略性转型的重要支撑，共同打造中国“互联网+农业”经济示范区。

京东与吉林省的战略合作涵盖了现代物流、数据服务、创业创新、医药、金融等诸多领域，其中的亮点则是“吉林省制造上京东”，双方将积极引导吉林省本地企业、老字号、著名商标等“吉货”品牌入驻京东商城。

京东还将为吉林省工业企业打造专属的业务模式和场景化解决方案，推动工业品电商化采购。此外，京东还计划在吉林省设立现代化商品区域采购中心，将吉林省优质特色商品推向全国。

而在辽宁，京东将继续深化合作，将投资重点放在建设电子商务营业与结算中心上，以期提供更多的就业岗位。

此番大手笔的投资计划，也让不少看衰东北的网友为京东、为刘强东捏了一把汗，有人在刘强东的回应下面留言告诫他“投资不过山海关，别把京东搞垮了”，也有人劝东哥“一定要慎重”。不过刘强东表示相信东北三省的营商环境一定会逐步改善。

免费试阅14天