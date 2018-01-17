共享单车全球注册用户总数近4亿

中国交通运输部科学研究院、ofo小黄车、城市智行信息技术研究院17日联合发布的《2017年中国主要城市骑行报告》（以下简称报告）显示，共享单车全球注册用户总数已近4亿。

中新社报道，报告指出，2017年，共享单车行业发展迅速，市场规模不断扩大。截至2017年12月，全球注册用户总数近4亿，全球服务城市达304个，74家企业先后进入市场，单车投放总量达2300万辆，行业累积融资超230亿元人民币，2017年年度订单115亿单。

报告指出，当前共享单车市场格局趋于集中，ofo小黄车、摩拜单车两家企业日订单量占全行业的90%以上。

用户画像方面，报告指出，500m至2km是骑行主流，骑行时长以6-20分钟为主，短时骑行的用户占比超过一半。中国男性用户占比57%，女性占比43%，男性用户远多于女性，但18-25岁的女性用户高于男性用户。中国南方城市骑行活跃度明显高于北方城市。

报告指出，共享单车的节能减排效益显著。以ofo小黄车用户为例，ofo小黄车用户年度累计骑行117.47亿公里，相当于节省汽油59万吨，减少二氧化碳排放259万吨，相当于种植25.9亿棵树。

此外，报告还基于ofo小黄车的海量出行数据，以骑行指数作为主要城市骑行水平评价指标，选取国内20个主要城市展开横向对比分析。结果显示，2017年四季度，骑行指数排名前三的依次是深圳、成都、北京。

当天，由ofo小黄车党委举办的“奇点城市慢行交通大数据管理平台发布签约仪式暨‘共治共享’主题圆桌论坛”在京举行，该平台将向中国200个城市政府管理部门开放。中国交通运输协会共享出行分会常务副会长张暖表示，该平台将提升共享单车管理的智能化水平，有效服务于城市交通规划、路网监控和运行调度等精细化管理工作，为政府提供科学精准的决策参考。

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