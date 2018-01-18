泰国游艇爆炸事故：部分受伤中国游客搭机回国 正协商赔偿事宜

中国驻泰国大使馆昨天（17日）介绍泰国甲米皮皮岛海域快艇爆炸案最新情况时表示，事故中受伤的13名中国游客于昨天凌晨乘飞机回国。还有14人目前留在当地，其中五人在医院接受治疗，状况稳定，没有生命危险。中国游客隶属的公司已开始与泰国相关方面协商赔偿事宜。

中新社引述该使馆表示，事故发生后，使馆多次向泰国旅游体育部、旅游警察等部门提出交涉，要求泰方抓紧救治伤员，尽快查明事故原因，妥善做好赔偿等后续工作。

该使馆也表示，特别是中国农历春节将至，将有大量游客来泰，希望泰方采取切实有效措施，堵塞安全漏洞，确保来泰中国游客的安全和权益。

此外，中国驻宋卡总领馆也派员看望了伤者，为他们提供了协助，并就此做当地有关部门工作。

据介绍，泰国旅游体育部部长和当地政府官员已分别赴医院看望慰问了受伤中国游客，并开始着手进行风险排查。因船长受伤较重，泰方最终事故调查报告还需要一定时间。

该使馆表示，将继续密切关注此事，为中国游客处理后续事宜提供必要协助。

载有27名中国游客的快艇，上个星期天（14日）下午在泰国南部甲米府皮皮岛海域起火爆炸，导致27名游客均不同程度受伤，其中五人重伤。

据悉，这些中国游客系南京一家公司的员工及家属。泰国媒体援引警方消息称，当地警方将以鲁莽行事造成伤害的罪名，对快艇上的一名泰国船员提出指控。

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