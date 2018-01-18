台立法院三读通过 农田水利会改制为公务机关

台湾立法院昨天（17日）凌晨三读通过农田水利会组织通则修正案，农田水利会改制为公务机关，将停止办理会长及会务委员选举，会长任期届满后由当局指派。

据中通社报道，立法院临时会前天（16日）下午开始处理农田水利会组织通则修正草案。

议场外，聚集全台多个水利会主要干部及农民，抗议农田水利会改制，中国国民党主席吴敦义及国民党立委也到场声援。

议场内，朝野党团则是先就草案进行沟通，但未能达成共识，最终全案进入表决战。

表决过程中，朝野立委轮番发言表达立场。国民党立委采取冗长发言战术杯葛，并高举抗议标语，退席表达立场。

不过，最终历经逾七小时，在民进党立委人数优势下，农田水利会组织通则修正草案还是在昨天凌晨获三读通过。

三读条文明定，未来农田水利会长及各级专任职员，视同公务员，适用公务人员行政中立法，应严守行政中立，依据法令执行职务，忠实推行当局政策。

此外，自修正条文施行之日起，停止办理会务委员及会长选举，会长任期届满后改由当局指派。农田水利会资产处置、职员工作权益保障等事项，则另定法律规范。

全台目前有17个农田水利会。根据规定，有15个水利会会长及会务委员任期将从2018年5月31日延至2020年9月30日，台北市七星、瑠公水利会会长及会务委员任期仍维持至2020年9月30日止。17个农田水利会将在2020年10月1日一并办理改制。

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