中共十九届二中全会今起在北京召开

中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议今天（18日）起至明天（19日）在北京召开。

据中新网今天报道，1月12日召开的中共中央政治局会议决定了上述日程。会上，中共中央政治局听取了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十九届二中全会审议。

中央政治局会议指出，宪法修改是国家政治生活中的一件大事，是中共中央从新时代坚持和发展“中国特色社会主义”全局和战略高度作出的重大决策，也是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。

此外，为更好发挥宪法在新时代坚持和发展“中国特色社会主义”中的重要作用，需要对宪法作出适当修改，把中共和人民在实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果上升为宪法规定。

中共中央决定用一次全会专门讨论宪法修改问题，充分表明党中央对这次宪法修改的高度重视。

中央政治局会议也强调，宪法修改必须贯彻以下原则：坚持中共领导，坚持“中国特色社会主义”法治道路，坚持正确政治方向；严格依法按照程序进行；充分发扬民主、广泛凝聚共识，确保反映人民意志、得到人民拥护。

此外，也坚持对宪法作部分修改、不作大改的原则，做到既顺应中共和人民事业发展要求，又遵循宪法法律发展规律，保持宪法连续性、稳定性、权威性。

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