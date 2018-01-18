泄密助中国瓦解美谍网 居港CIA前人员被捕

美国当局周一（15日）晚在纽约拘捕一名居于香港的美国中央情报局（CIA）前员工李振成（音译），指他未经授权私藏大量机密档案文件，包括美国特工、间谍、卧底、线人的个人资料。当局也怀疑他私通中国，泄露美方情报人员的身分，助中国于数年前发动“锄奸”行动，瓦解美国间谍网络，处决或囚禁近20名美国在华线人。

据《星岛日报》今天（18日）报道，被捕男子姓名译音李振成（Jerry Chun Shing Lee或Zhen Cheng Li），53岁，在美国长大并早已归化入籍美国。

他于1994年加入CIA任职个案主任，拥有接触高度机密的权限，任内曾被派往中国执行职务。

据认识李振成的人透露，他因为发展受限，不满工作而在2007年离开CIA。他之后抵香港定居，在一家知名的拍卖行工作。

据报道，李振成于2012年8月与家人返回美国，被当局追查，接受数次问话后，在2013年又返港。暂时未知他本月为何冒着被捕的风险回到美国。

李振成在周一晚乘飞机抵达纽约肯尼迪国际机场，于入境时被捕。调查人员落案控告他非法保存国防机密资料的罪名。

他周二在纽约首度提堂，但将会在CIA总部所在的维吉尼亚州被起诉。联邦调查局（FBI）显然知道他要回美国，匆匆对他提出指控。

若裁定罪名成立，他可判入狱10年。消息人士透露，如果当局起诉李振成间谍罪，最高刑罚是死刑，但相信这个可能性不大。一来当局未掌握足够证据，二来若真的控以间谍罪，可能要在法庭上公开更多机密资料。

《纽约时报》去年5月曾报道，由2010年起至2012年底，中国处决了“最少12名”在该国暗中替CIA工作的线人，并囚禁了六名或以上的线人。

当时FBI怀疑有内奸向中国政府提供敏感情报，CIA最初没有这个想法，后来才开始寻找内奸，最终发现李振成是头号疑人。

有官员对李振成明知可能被怀疑，仍在2012年返美感到诧异。

据前情报官员透露，他可能获承诺与CIA签合约而被FBI骗回美国。很多前情报人员离开CIA后，都会以合约形式回去工作。

根据司法部提交纽约联邦法院的文件指出，李振成与家人在2012年返回美国。该年8月11日，他们入住檀香山一家酒店，FBI便展开监视。

他们8月14日离开檀香山，翌日入住维吉尼亚州一家酒店。FBI探员取得搜查令，先后检查两地酒店房和他的行李，结果发现两本小笔记簿，据称是一本地址簿和一本日程手帐，里面都是手写的资料，记录了他和CIA线人和卧底特工会面的详细情况。

此外，还有那些间谍的真实姓名、电话号码等。相关资料和他任职CIA期间在机密电报里所写的信息相同。

李振成2013年先后五次接受FBI探员问话，但他从来没有供认自己藏有那些笔记簿。他在被问话后不久便返回香港。

有情报人员认为，李振成可能是案件计酬的退休卧底干员，才能在每次约谈后再度离境。FBI早已确认笔记簿上的资料包含机密资料，未知为何拖到现在才拘捕及起诉。

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