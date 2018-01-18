深圳去年GDP逾2.2万亿 料首次超越香港

深圳市长陈如桂昨天（17日）表示，预计2017年深圳生产总值（GDP）超过2.2万亿元（人民币，下同，4500亿新元），同比增长约8.8%。折合成港元后，深圳经济总量很大机会首次超越香港。

据《星岛日报》今天（18日）报道，坐拥腾讯、华为等巨企的深圳，近年大力发展创科产业，去年全社会研发投入超过900亿元，占全市GDP比重提升至4.13%。去年共引进各类人才26.3万名，增长42%。

继广州市早前宣布2017年全市GDP总值达2.15万亿元之后，深圳市昨天也交出亮丽的成绩单。

陈如桂在昨天开幕的深圳市人大会议作政府工作报告时指出，预计2017年深圳生产总值超过2.2万亿元，比去年增约8.8%。今年的GDP增长预计仍然在8%以上。

报道引述中国媒体早前称，香港2016年GDP为2.48万亿港元（4200亿新元），2017年预计增速为3.7%。

由于港元对人民币的汇率过去一年下跌，若换算成人民币计，预计2017年香港GDP不会超过2.18万亿元人民币。换言之，深圳GDP将首超香港。

30多年前，深圳的经济总量只有香港的千分之二。但经过数十年发展，尤其是近年把握全球互联网时代，大力培育高新产业，实现经济再起飞。

陈如桂表示，去年深圳实施新一轮创新发展战略布局，启动创新“十大行动计划”，开展了重大项目技术攻关。

过去一年，深圳筹建八个重大科技基础设施，新组建诺贝尔奖科学家实验室三家、基础研究机构三家、制造业创新中心五家、海外创新中心七家，新增福田区、腾讯等三家国家级“双创”示范基地，新设新型研发机构11家和创新载体195家，全社会研发投入超过900亿元，占GDP比重4.13%。

同时，新增国家级高新技术企业3100多家，累计达1.12万家。

人才是社会创新的动力，深圳去年共引进各类人才26.3万名，增长高达42%。2018年，深圳预期目标新引进全职院士10名，海内外高层次人才1000名以上，新增就业岗位8万个，并新开工及筹集人才住房和保障性住房8万套。

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