中国最高法：完善夫妻“共债”标准 杜绝一方“被负债”

中国最高人民法院（最高法）昨天（17日）发布消息，推出了未来中国审理夫妻债务纠纷案件的新规定，界定了夫妻“共同债务”的定义。

据中通社报道，中国最高法昨天发布关于审理涉及夫妻债务纠纷案件、适用法律有关问题的解释，就当前中国司法实践中争议较大的夫妻“共同债务”认定问题作出明确规定。

此外，也合理分配举证证明责任，平衡保护各方当事人合法权益。

该司法解释明确规定，夫妻双方共同签字，或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，应当认定为夫妻共同债务。

对此，最高法民事审判第一庭庭长程新文解读称，当夫妻一方以个人名义对外所负的债务，尤其是数额较大的债务，超出了家庭日常生活所需的范畴时，认定该债务是否属于夫妻共同债务的标准，决定于债权人能否证明债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意愿。

若债权人不能证明的，则不能认定为夫妻共同债务。

程新文也指出，这种“共债共签”原则，一方面可以从债务形成源头上尽可能杜绝夫妻一方“被负债”现象发生。另一方面，也可以有效避免债权人因事后无法举证证明而遭受不必要的损失。这对于保障交易安全和夫妻一方合法权益，都具有积极意义。

据了解，近年来，随着中国经济社会的发展，法院审理涉及夫妻“共债”案件难度随之加大。该司法解释聚焦回应了中国群众反映强烈的问题，也是对此前相关法条的补充。

据悉，该司法解释将自今天（18日）起施行。

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