美国一天三次对中国输美产品采取贸易救济措施

美国商务部华府时间昨天（17日）接连发表声明，对从中国进口的塑料装饰彩带发起“双反”调查，初裁从中国和印度进口的不锈钢法兰产品存在补贴行为，终裁从中国和印度进口的细旦涤纶短纤维产品存在补贴行为。

中新社引述美国商务部的声明，应宾夕法尼亚州一家企业申诉，美商务部决定对产自中国的塑料装饰彩带发起“双反”调查。据美商务部估计，上述产品的倾销幅度为74.34%至370.04%，补贴幅度也超过了2%的发展中国家应有水平。

据美商务部统计，美国2016年从中国进口的塑料装饰彩带金额约为1810万美元（2397.89万新元）。

根据美国贸易救济程序，美国国际贸易委员会将于2月12日前后做出初裁。如果该委员会认定上述产品对美国相关产业造成实质性损害，商务部将继续调查，并于2018年3月和6月分别做出反补贴和反倾销初裁。

对于从中国和印度进口的不锈钢法兰产品，美商务部初裁认定皆存在补贴行为。基于这一初裁结果，美商务部将通知海关对上述产品征收相应的保证金。

根据美方程序，美商务部和国际贸易委员会计划分别于4月和5月对进口自中国的不锈钢法兰产品做出反补贴调查终裁。如果二者均做出肯定性终裁，美商务部将要求海关对此类产品征收相应关税。

据美商务部数据，2016年美国从中国进口的不锈钢法兰产品金额约为1630万美元。

对于从中印进口的细旦涤纶短纤维产品，美商务部也终裁认定存在补贴行为。如果美国国际贸易委员会在3月2日前后也做出肯定性终裁，那美商务部将正式对此类产品征收反补贴关税。

据统计，美国2016年从中国进口的细旦涤纶短纤维产品金额约为7941万美元。

中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

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