谎称“张学友助理” 川女骗财30万被抓

香港“歌神”张学友的世界巡回演唱会深圳站去年底举行，吸引了内地不少歌迷捧场。不过，有过百歌迷在演唱会后报警，指他们交付了超过30万元人民币（6.18万新元）给一名自称“张学友助理”的女子，但到演唱会举行也没能拿到门票，该女子并逃之夭夭。

深圳警方日前在四川成都抓获一名朱姓女子，证实其假冒“张学友助理”骗钱，大多在澳门赌场输光。

《星岛日报》今天（18日）引述《法制日报》报道，指去年12月上旬，张学友在深圳大运中心体育馆开世界巡回演唱会，演唱会完美落幕。不过，随后深圳福田警方接连接到不少歌迷报警，称遭到诈骗。

据称，因演唱会门票一票难求，歌迷在互联网大吐苦水。

此时，一名声称“张学友助理”的女子“朱小妹”却在不少歌迷网聊群中，称能够内部渠道帮忙购票。“朱小妹”朋友圈里一张和张学友的合影，让不少歌迷对她的话信以为真，随即便将上千元票款通过支付宝转给她。

但直到演唱会举行当天，歌迷仍未收到门票。通过互联网联络“朱小妹”也没有回音，打电话也一直无人接听，才明白遭遇了骗局。

福田警方接到报警后，随即成立由民警、网警、刑警共同参加的专案组调查。

当局通过查找得知“朱小妹”来自成都。民警立即赶往成都，在当地警方的协助下，本月3日将“朱小妹”抓获。

经审讯，朱某对冒充“张学友助理”进行电信诈骗一事供认不讳。

据警方介绍，从去年8月开始，朱某便对外声称有购票的内部渠道，可以买到张学友在南京、上海、深圳三场演唱会的门票，并接受歌迷的购票请求。

实际上，朱某为无业人员，与明星的合影为修图软件合成。

警方称，此次受骗的歌迷共有100多名，涉案金额达30多万元人民币。

在案发前期，对于歌迷拿不到票的情况，朱某为息事宁人有时候会退还一部分票款。然而，其余30多万票款则多数被其嗜赌的男友挥霍一空。

目前，朱某已被福田警方刑事拘留。

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