中国外交部：美加以所谓“联合国军”名义办会是冷战思维

中国外交部发言人陆慷昨天（17日）在北京例行记者会上表示，美国和加拿大以“联合国军”名义办会是冷战思维。

据中通社报道，加拿大和美国当地时间前天（16日）召集一些当年朝鲜战争“联合国军”出兵国，在温哥华共同举办朝核问题外长会。会议呼吁国际社会对朝进行最大程度的施压。

对此，陆慷指出，“联合国军”是冷战时期的产物，早已不合时宜。此举明显是冷战思维，只会在国际社会制造分裂，损害推动妥善解决朝鲜半岛核问题的共同努力。

他表示，在没有半岛核问题重要参与方与会的情况下召开此类会议，无法推动问题的妥善解决。

陆慷强调，中方在朝鲜半岛核问题上立场没有变化。中方始终坚持实现半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决半岛问题。

陆慷也表示，处理、解决半岛核问题主渠道，仍应是六方会谈的框架和联合国安全理事会。

陆慷说，中方曾多次表示，朝鲜半岛核问题的本质是安全问题，只有通过对话平衡解决各方的合理安全关切，才能找到和平解决半岛问题的有效途径。当前半岛北南双方正逐步恢复对话接触，同时半岛局势仍十分复杂敏感。

陆慷指出，实践证明，一味施压和孤立的做法只会适得其反。各方应珍惜当前朝鲜半岛局势出现的难得缓和局面，支持朝韩改善关系的努力，在缓和局势、推动对话方面多下功夫。

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