中国国资委：已处置治理“僵尸企业”及特困企业1200多户

中国国务院国资委总会计师沈莹昨天（17日）在北京表示，截至2017年底，国资委及中央企业已累计完成超过1200多户“处僵治困”任务，其中约有400户实现市场出清。

据中新社报道，沈莹在当天国务院新闻办公室、就2017年中央企业经济运行情况举行的发布会上作出上述表述。

她指出，处置“僵尸企业”是解决企业结构性矛盾，推动中央企业向高质量发展的重要措施。

沈莹说：“这些企业普遍经营困难，有的经常停产、有的持续亏损、有的资不抵债，长期占用大量资源，对中央企业整体的经营效率有很大的制约。”

她也透露，国资委此前对中央企业所属子企业做了摸底，研究确定“僵尸企业”和“特困企业”标准，并按照标准确定了2041户“僵尸企业”和“特困企业”。此外，计划用三年时间完成上述企业的“处僵治困”工作。

沈莹说，在过去一年中，国务院国资委坚持市场化、法治化、“一企一策”、多措并举等原则，实行兼并重组改造一批、强化管理提升一批、清理淘汰退出一批的处置方式，提前超额完成了工作任务。

为了推动该项工作，国资委还采取了很多创新办法。沈莹举例称，国资委建立了15个部门参与的部际联席会议制度，共同研究“处僵治困”过程中的一些政策，协同式推进工作。

此外，通过清单式管理，把每一户企业如何“处僵治困”都建立了清单。国资委还为2041户企业建立了台账，并按季度对处置进展情况进行跟踪。

同时，确立全覆盖式督导，定期组织召开座谈会，了解进展情况，了解存在的困难和问题，对力度不足的地方进行推动，加强经验交流等。

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