中国12月70个大中城市房价指数环比涨幅创五个月高位 二线微升

最新数据显示中国去年12月房价稳中微升，70个大中城市新建住宅销售价格指数环比涨幅创下五个月高位，一线城市房价涨幅持平或回落，但二三线涨势略有上升。

路透社根据中国国家统计局今天（18日）公布的数据测算，2017年12月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.3%，连涨27个月，涨幅在连续一年收窄后首度扩大，高于上月的5.1%。

从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连涨32个月，高于上月的0.3%，为五个月高点。

统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，初步测算，12月一线城市新建商品住宅价格环比持平，二手住宅价格环比下降0.1%。

二、三线城市新建商品住宅价格环比则分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均略微扩大0.1个百分点；二手住宅价格环比均上涨0.3%，涨幅均与上月相同。

同比来看也呈现类似趋势。一线城市新建和二手住宅价格同比涨幅均连续15个月回落，12月比11月分别回落0.1和0.4个百分点。

二线城市新建同比涨幅则比上月扩大0.4个百分点，二手同比涨幅与上月相同；三线城市新建同比涨幅与上月相同，二手住宅价格同比涨幅连续五个月回落，比上月回落0.1个百分点。

至于15个热点城市，刘建伟表示：“70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，房地产市场总体继续保持稳定。”

从环比看，有四个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至0.3个百分点之间；北京、杭州和合肥三个城市持平。

从同比看，有九个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.2至3.0个百分点之间，这些城市新建商品住宅价格低于上年同期水平。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海12月新建住宅销售价格指数同比下降0.2%和上升0.2%，广州和深圳同比分别上升5.5%和下降2.9%。京沪广深新建住宅价格指数环比分别为持平、0.2%、-0.3%和-0.2%。

去年底召开的中央经济工作会议为中国房地产发展定调称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

此外，也完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

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