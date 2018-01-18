公安部指挥破获一特大制贩假冒齐白石等名家书画作品案

中国公安部今天（18日）透露说，在公安部指挥部署下，贵州遵义公安机关近日成功破获一特大制贩假冒齐白石、范曾、启功等名家书画作品案，共摧毁三个犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人24名，扣押字画1165幅，查扣涉案资金2600余万元（人民币，535.21余万新元）。

据新华社报道，据悉，公安机关2017年年初接到群众举报，称书画市场上出现大量假冒范曾等当代名家的作品，部分假字画甚至流入拍卖环节，给书画交易市场秩序造成不良影响。

公安部对此高度重视，部署贵州遵义公安机关成立专案组开展案件侦查工作。

在公安部指挥部署下，贵州遵义公安机关历时半年时间辗转北京、天津、上海等多省市开展集中收网行动，先后摧毁三个以张某、郑某蔚、汪某等为首的犯罪网络，涉及假书画制作、鉴定、流转和拍卖环节。

经初步调查，涉及该案的犯罪人员主要由擅长模仿名家书画作品的制假人员、个别书画鉴定专家、假书画买卖中间商、少数拍卖公司工作人员等构成。

其中，擅长模仿名家书画作品的张某、郑某蔚、汪某等人通过临摹作品、伪造鉴定证书、为假作品题款等方式完成书画的“制假”“鉴定”。随后，则通过自己或中间人联系等方式将假书画作品卖给他人，或送拍至拍卖公司进行拍卖。

办案民警表示，此案中一些书画作品专业鉴定人员主动参与造假贩假，一些制贩假人员骗取知名书画家亲属或其他知名人士为伪作鉴定、与伪作合影。

此外，还有一些拍卖公司对征集作品的真伪筛查程序流于形式，为假书画流入市场起了推波助澜作用。

据报道，该案目前还在进一步侦办中。

中国公安部有关负责人表示，制贩假冒名家书画作品违法犯罪行为，不仅严重扰乱书画市场秩序，还破坏中国书画艺术品的国际声誉和形象。

公安机关将进一步加大对假冒他人书画作品违法犯罪的打击力度，依法惩处制假贩假违法犯罪行为，为艺术品市场创造良好氛围。

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