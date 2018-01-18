中国农产品价格去年同比下降 蔬菜、猪肉价格降幅超10%

中国农业部昨天（17日）公布的数据显示，2017年中国农产品市场运行总体平稳，农产品价格稳中略降。

中新社引述中国国家统计局公布，2017年中国食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次下降。

农业部在当天召开的新闻发布会上，对外公布了2017年中国农产品市场运行情况。

据监测，2017年“农产品批发价格200指数”均值为100.14（2015年为100），同比低5.60个点；其中“菜篮子”产品200指数为99.91，同比降低6.65个点。

大宗农产品方面，2017年稻谷、小麦、玉米三种粮食均价每百斤122.10元（人民币，下同，25.13新元），同比低0.3%。

中国农业部市场与经济信息司司长唐珂表示，中国大宗农产品仍处于库存消化期，粮食价格总体稳中略降。同时，“市场定价”特征更为明显，不同品种价格走势有所分化。

鲜活农产品方面，2017年鲜活农产品价格先跌后涨，总体价格水平比去年略降。

分品种看，28种蔬菜批发均价每公斤3.73元，同比低10.6%；猪肉批发市场均价为每公斤21.24元，同比低14.6%；禽蛋每公斤6.92元，同比低7.6%；牛羊肉、水果、水产品价格有所上涨。

唐珂表示，当前中国“菜篮子”产品供应总体宽裕。尽管近期中东部地区大范围雨雪寒潮天气对蔬菜生产流通造成一定影响，但由于在田面积增加、冬储菜丰富，春节期间鲜活农产品总体价格出现大幅上涨可能性不大。

展望2018年，唐珂表示，在全球农产品供需保持总体宽松，以及中国农业供给侧结构性改革深入推进的背景下，中国国内农产品市场有望继续保持总体平稳。

预计，随着粮食最低收购价下调，稻谷小麦优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显；玉米库存消化可能进一步加快；鲜活农产品总体平稳，牛羊肉等畜产品价格有望稳中有升。

此外，唐珂指出，2018年需要重点关注化肥价格大幅上涨，推升农业生产成本。

唐珂表示：“预计中国农业生产成本将结束相对平稳的态势，2018年重新回到较快上涨的通道，要努力做好春耕化肥供应保障，指导农民科学施肥，防止成本上升与粮价下行碰头，保护农民生产积极性。”

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