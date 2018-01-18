《解放军报》刊文提起2016年中央军委副主席范长龙出席座谈会

《解放军报》今天在第二版刊登一则报道，称全军掀起了练兵大热潮，以实际行动回答中共中央军委主席习近平“军队能不能打胜仗”的提问。值得注意的是，文中写到，“2016年6月26日解放军报报道，全军实战化军事训练座谈会在京召开，中央军委副主席范长龙、许其亮出席并讲话。”

范长龙被查的消息近日在坊间盛传。军报今天的文章，点出范长龙作为中央军委副主席出席了前年的一次会议，耐人寻味。

香港《星岛日报》本月14日报道称，范长龙近日已被立案审查，成为郭伯雄、徐才厚之后，第三名落马的中共中央军委副主席。《星岛》的报道引述消息人士说，已经落马的房峰辉被移送军事检察机关后，“牵出（范长龙）不少事”，中央于是决定拿下他。

这则报道在中国内地互联网上可正常打开，显示官方没有屏蔽有关范长龙落马的消息。北京有关人士分析，这从侧面证实范长龙“出事”的概率较大。

范长龙最近一次公开露面，是在上月29日出席中国全国政协新年茶话会。他虽然在去年十九大已卸任中共中央军委副主席，但目前仍是国家中央军委副主席，该职务将于3月政府换届时才卸任。

到目前为止，官方还没有证实或否认范长龙出事的消息。

以下是《解放军报》今天报道的全文：

用练兵热潮作答胜战之问

号令一出三军动，金戈铁马砺雄兵。新年伊始，随着习主席沙场开训一声令，东西南北中、陆海空天电，迅即掀起全地域、全要素、全维度的练兵大热潮。

巧的是，54年前那场轰轰烈烈的全军群众性练兵热潮也激涌于1月3日。此前，时任12军军长李德生蹲点到连，连问负责训练的副连长郭兴福3个问题：“在深山密林里，刮着狂风，下着暴雨，既没有地图，又没有指北针和向导，你们连能不能夜行百里？”“在各种距离上，在表尺规定的射程内，不论出现什么目标，你们连的战士能不能一举枪就把敌人消灭掉？”“在200米以内，在猛烈的敌火下，你们连的战士，能不能勇猛地冲上去，用刺刀、枪托消灭敌人？”这一连串的提问，问出了一套后来响当当的“郭兴福教学法”，引起军队高层甚至毛泽东主席的高度关注，由此掀起一场全军群众性比武练兵热潮，开创了一个人民军队前所未有的军事训练新局面。

习主席在一次重要会议上振聋发聩地发问：“我想的最多的就是，在党和人民需要的时候，我们这支军队能不能始终坚持住党的绝对领导，能不能拉得上去、打胜仗，各级指挥员能不能带兵打仗、指挥打仗。”胜战之问考问全军，胜战之路指引征程。2014年3月，中央军委颁发的《关于提高军事训练实战化水平的意见》，如同一声春雷在全军军事训练领域炸响。2016年6月26日解放军报报道，全军实战化军事训练座谈会在京召开，中央军委副主席范长龙、许其亮出席并讲话，会议集中探讨提高军事训练实战化水平的重大问题，研究制定锲而不舍抓实战化军事训练的硬性措施。上至军委领导，下到普通一兵，全军上下练兵备战的发条越拧越紧。迈进新时代，新使命提出新要求，我们该如何继续回答好习主席的胜战之问？

问从现状来，当以实训答。打仗硬碰硬，训练必须实打实。郭兴福当年在组训教学中，善于把战场上出现的各种极端难题引入训练，这才做到把兵练得“一个个都像‘小老虎’一样”。今天我们面对瞬息万变的信息化战场，更要坚持仗怎么打兵就怎么练，打仗需要什么就苦练什么，部队最缺什么就专攻精练什么，在近似实战环境中摔打磨砺部队，锻造能打仗、打胜仗的精兵劲旅。

问从忧思来，当以担当答。当我们举起拳头庄严宣誓的时候，实际上也是接过了党和人民发出的时代考卷，扛起了强军兴军的使命重托。责重山岳在担当。挺立在人民军队序列里，没有一名官兵可以当备战打赢的旁观者，人人都要争当新时代的郭兴福，以高昂热情投入，以刻苦精神淬炼，在比学赶超中砺精兵、铸铁拳、强本领，奋力书写属于我们这一代人的强军新篇章。

问从前瞻来，当以创新答。我军历史上就善于不拘一格创新战法，“地雷战”“地道战”“麻雀战”等有效战法，层出不穷，更重要的是，这些好点子大多来自于群众。我们要继承发扬我军优良传统，大兴作战问题研究之风，大力加强信息化条件下战法创新，特别要善于在群众性练兵热潮中，弘扬创新文化，倡导敢为人先、勇于冒尖，尊重创新、崇尚创新，以创新潜力的不断释放、创新活力的有效激发，再造一个盛况空前的军事训练新局面。

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