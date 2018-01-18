女子网球WTA年终总决赛落户深圳 将获10年举办权

WTA董事会北京时间今天（18日）宣布：WTA年终总决赛将从2019年开始落户深圳，举办权为10年（2019年至2028年）。

据中新社报道，WTA年终总决赛是由国际女子职业网球联合会（WTA）设立，在每年10月举办的全球顶级女子网球职业赛事之一。

2018年新加坡赛事承办权即将到期，世界各大知名城市为新一轮的承办权展开了激烈争夺。最终，深圳凭借独特的区位优势、良好的网球氛围等从与圣彼得堡、布拉格、曼彻斯特等世界名城的竞争中脱颖而出，赢得最后胜利，拿下WTA年终赛事举办权。

在新加坡与WTA的合作即将到期之际，在中国网球协会、深圳市委市政府、国家体育总局网球运动管理中心的支持下，金地集团作为赛事运营方代表深圳向WTA提出申请，通过多次会谈与申办陈述。

WTA董事会最终宣布深圳获得WTA年终总决赛10年的承办权。

WTA年终总决赛目前是中国乃至亚洲顶级的网球赛事，也是深圳承办的顶级单项体育赛事，将云集当年赛季表现最佳的顶尖网球运动员和21岁以下优秀选手参赛。

中国网协方面表示，此次WTA年终总决赛的成功申办，有利于完善深圳高水平网球赛事体系，也让中国大陆地区在WTA赛事版图上，补上重要一环。

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