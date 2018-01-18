中国商务部回应美对华频出贸易投资保护措施：将坚决维权

针对美国近期对华频出贸易投资保护措施，中国商务部新闻发言人高峰今天（18日）在北京回应称，中方会坚决捍卫自身合法权益。

据中新社报道，美国2018年开年以来，对华贸易投资保护主义明显抬头。美国华府时间昨天（17日）一天之内，三次对华出口产品采取贸易救济措施。

此外，中国企业近期赴美投资也受困于“玻璃门”“弹簧门”。

因担心中国通讯厂商的政府背景，美国国会议员上周提出议案，要求禁止政府机构及其相关单位使用中国公司的通讯产品。

对此，高峰在今天举行的新闻发布会上说，美方此举是在向市场发出“错误信号”，不利于中美信息通讯产业的合作，也动摇了中国企业对美国营商环境、投资环境的信心。

针对中美经贸摩擦是否将进一步升级问题，高峰称，中方始终认为中美两国的经贸合作利益远远大于分歧。两国元首日前在通话中再次就双边经贸合作达成重要共识，为两国经贸关系的发展进一步指明了方向。

高峰表示：“我们希望贸易摩擦不会升级，但也会坚决捍卫中方的合法权益。”

他也表示，希望美方能够与中方相向而行，以发展的眼光和建设性的方式，推进中美经贸领域务实合作。

此外，也在合作中化解矛盾，在发展中解决关切，在对话中避免风险，以实际行动维护中美经贸合作的良好发展势头，始终推动中美经贸关系在正确的轨道上前行。

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