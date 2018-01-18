张又侠：以习思想为指导 推进军队全面从严治党

中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠昨天（17日）强调，要以“习近平新时代中国特色社会主义思想”（简称“习思想”）为指导，深入贯彻中共十九大战略部署和新时代党的建设总要求。此外，坚定不移、一以贯之，把军队全面从严治党引向深入，为实现中共新时代的强军目标、全面建成世界一流军队提供政治保证和纪律支持。

据新华社报道，中共中央军委纪委扩大会议昨天在北京召开；中央军委委员、军委纪委书记张升民作工作报告。张又侠出席会议时作出上述表示。

张又侠指出，中共十九大以来，习近平发表了一系列重要讲话，贯穿其中的一个重大思想，就是要深入推进全面从严治党。

他表示，中国人民解放军是中共绝对领导下的人民军队，在贯彻全面从严治党要求上，必须以中共方向为方向，保持永远在路上的清醒和执着，立起执纪执法越往后越严的鲜明导向。

张又侠也强调，全军纪检监察战线要紧紧围绕加强军队中共建设担当尽责，提高政治站位，履行好全面从严治党的政治责任。

他表示，要聚焦重点发力，在中共建设总体布局中突出政治建设，扭住党委主体责任这个“牛鼻子”，从上往下抓，一级抓一级。

此外，要坚持纠治“四风”不止步，“老虎”“苍蝇”一起打，从部队反映强烈、官兵身边久拖不决的问题抓起，集力查办大案重案要案，善始善终、善作善成。要加强自身建设，构建科学完备的监督制约机制，锻造让中共放心、官兵信赖的过硬队伍。

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