赖清德：让台湾成为AI创新枢纽及全球智慧科技“大国”

台湾行政院长赖清德今天（18日）表示，务必掌握智慧科技发展的契机与时效性，持续争取广纳全球人才、企业到台湾，让台湾成为AI创新枢纽及全球智慧科技“大国”。

据联合新闻网报道，台行政院会今天听取行政院科技会报办公室报告“台湾AI（人工智慧）行动计划”。赖清德会上作出上述表示。

行政院科技会报办公室执行秘书蔡志宏则透露，今年度投入“台湾AI行动计划”的预算超过90亿元（新台币，下同，4.03亿新元），未来三年也将每年投入近100亿元。

科技会报办公室指出，“台湾AI行动计划”包括“AI人才冲刺”“AI领航推动”“建构国际AI创新枢纽”“场域与法规开放”“产业AI化”等五项重点工作，将以松绑、开放、投资精神，落实AI智慧应用。

赖清德表示，该计划的目标在于强化台湾既有优势，以AI加速“5+2”产业创新；让AI与产业需求接轨，将是推动的关键。

他也请相关部会督导所属“5+2”产业创新推动中心，务必从解决产业问题着手，善用AI技术。此外，让AI人才直接参与产业实务运作，以带动各行各业发展出创新经营模式。

赖清德指出，迈向智慧“国家”是行政院五大施政目标之一。除松绑法令、投资数位基础建设、强化人才培育，以及落实“数位国家‧创新经济发展（DIGI+）方案”外，更要凭藉台湾在晶片半导体的优势基础，积极运用智慧科技应用技术（人工智慧、物联网、大数据等），促进经济发展及提高民众生活品质。

赖清德也提到，微软公司上周宣布来台设立AI研发中心，这代表台湾在相关产业领域及环境备受国际肯定。

他期许相关部会，务必掌握智慧科技发展的契机与时效性，持续争取广纳全球人才、企业来到台湾，让台湾成为AI创新枢纽及全球智慧科技“大国”。

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