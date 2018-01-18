中国商务部：正推动成立中英企业家委员会

英国首相特蕾莎·梅即将访华，中国商务部新闻发言人高峰今天（18日）在北京表示，中英经贸合作发展空间巨大，目前正在推动成立中英企业家委员会。

据中新社报道，中英经贸合作近年来日益密切。据官方数据，2017年中英双边贸易额达790.3亿美元（1046.23亿新元），同比增长6.2%。

其中，中国对英国出口567.2亿美元，同比增长1.8%；自英国进口223.1亿美元，同比增长19.4%。

同期，英国对华投资达15亿美元，中国对英国非金融类直接投资达15.3亿美元。

高峰在今天举行的新闻发布会上表示：“中英双边经贸合作有巨大发展空间”，目前正在推动成立中英企业家委员会，并召开了贸易工作组的第一次会议，探讨未来进一步拓展中英贸易和投资的机遇。

中国和法国本月初，已在法国总统马克龙访华期间成立企业家委员会。该委员会旨在为两国企业直接交流搭建平台，为政府与企业间有效沟通提供渠道。

至于中国和英国，两国在2017年底举行的第九次中英经济财金对话上，在金融、能源、基础设施等领域取得72项合作成果。

高峰透露，中方正在积极推动两国企业在金融、创新、通信、新能源等领域取得新的合作成果。

他表示，中方愿与英方进一步加强经贸合作，探索未来合作机遇，使中英经贸关系在“黄金时代”继续发挥推进器作用。

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