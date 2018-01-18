辽宁发现112处新石器时代红山文化遗址

辽宁省文物考古研究所今天（18日）发布消息称，在2017年大凌河中上游红山文化遗存考古工作中，已发现112处红山文化遗址。

据中新社报道，红山文化是中国东北地区最著名的一支新石器时代考古学文化。

据辽宁省文物考古研究所相关负责人介绍，按照国家文物局批准的项目计划，该所2017年在辽宁喀左、建平地区开展红山文化遗存考古调查，并在未来五年内持续寻找红山文化的核心聚落。

截至目前，考古人员已发现遗址410余处，包括红山文化遗址112处、红山文化墓地34处，在数量和分布面积方面均有极大的突破。这有助对研究红山文化遗址和墓地的分布特点，以及同祭祀区之间的关系，产生更深入认识。

其中，在对下台子遗址试掘工作中，清理了红山文化时期灰坑一座、灶址一座，丰富了红山文化遗存的内涵。这为研究该地区红山文化历时性研究和先人的生业方式、社会形态等方面提供了新材料。

据考古人员介绍，自红山文化被发现到20世纪七八十年代，人们对红山文化的面貌一直没有形成系统的认识，直到对牛河梁遗址的发掘，引起海内外广泛关注。

此前，辽宁境内掌握的110多处红山文化遗存中，多数为积石冢，类似的聚落遗址一直没有出现。

据报道，牛河梁红山文化遗址位于辽宁省朝阳市境内，人们在这里发现了距今5500年前的大型祭坛、女神庙、积石冢和“金字塔”式建筑，代表了中国北方地区史前文化的最高水平，将中华文明史提前了1000多年，被称为“东方文明的新曙光”。

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