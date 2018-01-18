中国民航局：去年航班正常率达71.67%

中国民用航空局（民航局）昨天（17日）在新闻发布会上指出，中国航班（国内和国际）2017年正常率达71.67%，且未发生运输航空事故。

据中通社报道，民航局运行监控中心副主任田振才表示，航班正常率同比下降5.09%，其主要原因有两点，一是中国航班量持续增加，二是中国天气和空域活动影响加大。

同时，中国航班2017年实现运输飞行1059.7万小时，通航发行80.8万小时。此外，也未发生运输航空事故，各项安全指标均好于预期，行业安全态势平稳发展。

另据统计，中国航空公司2017年运输总周转量保持了两位数快速增长，全年运输总周转量首次突破千亿吨公里，达到1083.1亿吨公里，同比增长12.5%。

同时，2017年共完成旅客运输量5.52亿人次、货邮运输量705.8万吨。

另一方面，民航局运输司司长刘锋也在发布会上，介绍了中国民航2018年春运工作的部署情况。

刘峰表示，2018年春运将从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。

根据预测，今年春运将在安全性、便捷性和舒适性上有更高的保障要求。运输需求依然旺盛，预计将运输旅客6500万人次，比去年增长约10%。

另据报道，民航局前天（16日）正式发布了《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》。这意味着在中国航班上使用便携电子设备，各家航空公司将有规可循，使用手机在飞机上网将成为可能。

中国民航专家綦琦表示，国外相关技术已经非常成熟，中国民航局对此也持开放态度，国内中小航空公司率先尝试的可能性较大。

免费试阅14天