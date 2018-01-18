重庆至贵阳铁路将于下周四开通运营

中国铁路总公司今天（18日）透露说，重庆至贵阳铁路将于下周四（25日）开通运营，打通中国成渝地区乃至西南地区至华南及华东地区的快速铁路通道。此外，也为即将到来的2018年春运增加一条大能力运输通道。

据新华社报道，重庆至贵阳铁路自重庆西站引出，经綦江、遵义、息烽，终到贵阳北站，全长347公里，为客货共线双线电气化铁路。

全线新建重庆西、珞璜南、綦江东、赶水东、桐梓北、桐梓东、娄山关南、遵义、龙坑、遵义南、息烽、修文县等12个车站，初期最高运营时速200公里。

重庆至贵阳铁路于2013年5月开工建设，2017年10月开始联调联试。

据悉，开通初期将安排旅客列车66对，其中重庆至贵阳列车八对、重庆至广州列车九对、重庆至昆明列车六对。重庆至贵阳、广州、昆明最快列车的运行时间将由原来的约九小时、12小时和19小时，分别缩短至两小时零2分、七小时10分和四小时40分。

重庆至贵阳铁路是中国西北、西南至华南地区快速铁路通道的重要组成部分，与兰渝铁路、贵广客专共同构成高标准、大能力、快速度的铁路通道。此外，也是联通重庆、贵阳两市的城际快速铁路。

中铁总有关负责人表示，该铁路的开通运营，可大大缩短重庆与贵阳间的时空距离，改善区域交通结构，极大便利沿线群众出行。

此外，也可带动沿线旅游资源开发和中小城市发展，促进西南、西北与珠三角、港澳等地区人员、物资交流，对打通成渝地区南下通道、缓解该地区春运运力不均衡不充分的矛盾，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门明天（19日）9时开始发售渝贵铁路相关列车车票。

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