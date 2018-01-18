环保部：去年中国PM2.5和PM10实现“双降”

中国环境保护部今天（18日）公布了2017年全国空气质量状况。全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为78%，PM2.5和PM10浓度均同比下降。第一批实施空气质量新标准的74个城市排名中，石家庄市空气质量最差，海口空气质量最好。

新华社引述环保部有关负责人介绍，2017年，全国338个地级及以上城市PM2.5浓度为每立方米43微克，同比下降6.5%；PM10浓度为每立方米75微克，同比下降5.1%。

从74个城市排名情况看，2017年，空气质量相对较差的后10位城市依次是：石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、太原、西安、衡水、郑州和济南市，其中六城位于河北省。

海口、拉萨、舟山、厦门、福州、惠州、深圳、丽水、贵阳和珠海，则是当年空气质量最好的10个城市。

从三大重点区域看，京津冀区域13个城市2017年平均优良天数比例为56%，同比下降0.8个百分点。PM2.5浓度为每立方米64微克，同比下降9.9%；PM10浓度为每立方米113微克，同比下降4.2%。

据了解，在2017年年初受重污染天气频发和沙尘天气影响，这一区域上半年PM2.5和PM10浓度同比双双反弹。到下半年，各地采取多种减排措施，秋冬季空气质量比上年同期明显改善。

值得注意的是，北京市2017年平均优良天数比例为62.1%，同比上升6.9个百分点。PM2.5浓度为每立方米58微克，同比下降幅度达到20.5%，完成“大气十条”设定的到2017年底达到每立方米60微克左右的目标。

长三角区域25个城市2017年平均优良天数比例则为74.8%，PM2.5浓度为每立方米44微克，PM10浓度为每立方米71微克，同比均呈下降趋势。

珠三角区域九个城市2017年的PM2.5、PM10浓度分别为每立方米34微克、每立方米53微克，均达到国家二级年均浓度标准。

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