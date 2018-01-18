传中国第三艘航母已开工建设 或跨越蒸汽弹射直接采用电磁弹射

环球网今天（18日）引述有外媒报道称，中国第三艘航母（即第二艘国产航母）已经开工建造。这艘航母是否会跳过蒸汽弹射，直接采用电磁弹射技术，成为外界关注的焦点。

据介绍，电磁弹射技术是航母舰载机起飞的三种方式之一，另两种是滑跃起飞和蒸汽弹射。

中国现役航母“辽宁舰”和正在建造的首艘国产航母，使用的都是滑跃起飞方式。相比传统的滑跃式起飞和蒸汽弹射，电磁弹射系统对飞机的损耗更小，弹射飞机的效率更高，发射周期更短等。

外界对中国第二艘国产航母到底使用蒸汽弹射还是电磁弹射，一直有不少说法。

环时引述航母专家李杰表示，一些不支持使用电磁弹射技术的人士认为，中国不应跨越蒸汽弹射的阶段直接进入电磁弹射阶段，主要是出于要稳妥的考虑。

但李杰认为，以科研成果的实际水平来看，中国应该具有应用电磁弹射技术的实力，加上在“新时代科技强军”的号令下，中国第二艘国产航母使用电磁弹射技术可能性很大。

被誉为“中国电磁弹射之父”的马伟明曾表示，中国舰载机弹射起飞技术完全没有问题，实践多次也很顺利，有信心运用到现实当中去。

据报道，美国“福特”号是目前世界上唯一一艘装备电磁弹射技术的航母。马伟明表示，中国在舰艇尖端电磁装备研究方面的实力超过美国。

不过，他在早前回应中国航母何时使用电磁弹射器问题时表示，自己只是技术研究人员，具体采取何种方案“要问军队高层”。

另一方面，中国海军专家此前接受央视采访时透露，解放军歼-15舰载机已进行了多次陆基电磁弹射，技术已经相当成熟，上舰指日可待。

还有一种观点认为，随着近年中国造船工业的不断发展，多个大型造船厂都开始或者已经具备建造航母这种大型战舰的能力，未来中国完全可以同时或先后在两个或者多个造船厂开建航母。

比如在大连造船厂可以充分发挥建造与改造滑跃式甲板航母方面的技术与经验优势，而上海的江南造船厂则可以研制和建造采用电磁弹射系统的航母。这几家之间也可以良性竞争，相互促进。

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