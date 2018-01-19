华为开展内部自我反思　总裁“自罚”100万元人民币

华为近日内部进行了自我批判和反省。总裁任正非还做了“烧不死的鸟是凤凰，在自我批判中成长”讲话。根据华为内部处罚通知显示，任正非被开罚100万元人民币（20万新元）。

据环球网报道，这份华为公司《对经营管理不善领导责任人的问责通报》显示，因部分经营单位发生了经营质量事故和业务造假行为，华为公司对主要责任领导作出问责：“任正非罚款100万;郭平罚款50万;徐直军罚款50万;胡厚崑罚款50万;李杰罚款50万。”这份通报经过董事会常务委员会讨论决定，对公司主要责任领导做问责，并通报了全体员工。

据华为内部人士透露，以为只是在1月15日在华为的年度工作会议上开的玩笑，没想到真的发文兑现了。据了解，这与此次进行的“自我批评”讲话是一体的，目的是强化自我批判的价值观。华为曾经在1999年、2000年和2013年都有过几次大规模的自我反省。

任正非表示：“伟大的事业是我们建立，伟大的错误是我们所犯，渺小的缺点人人都有。改正它，丢掉它，朝着方向大致正确，英勇前进，我们一定能到达珠穆朗玛。”同时他强调，缺点与错误就是身上的渣子，去掉它，我们就能变成伟大的战士。

任正非还曾经说道：“只有长期坚持自我批判的人，才有广阔的胸怀;只有长期坚持自我批判的公司，才有光明的未来。自我批判让我们走到了今天;我们还能向前走多远，取决于我们还能继续坚持自我批判多久。”

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