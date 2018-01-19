中国已在洞朗建立完整军事驻地？印度国会炮轰莫迪

印媒日前报道称，中国已在洞朗建立起“完备”的军事驻地。对此，印度国会当地时间周四（18日）指责印度总理莫迪和外交部长斯瓦拉吉，称其在洞朗问题上“误导”了国家，并叫嚣称印度的安全和战略利益已经“被妥协”。

环球网引述《印度斯坦时报》报道称，印度国会发言人苏尔吉瓦拉（Randeep Singh Surjewala）称，“卫星图像和媒体报道表明，中国已在洞朗地区临近印度边界的地方建成军事建筑。”该报道还认为“这意味着印度的安全和战略利益已经被妥协。

据报道，此前印度新德里电视台等媒体报道称，一张拍摄于12月10日的卫星照片显示，中国已在洞朗地区建起停机坪、战壕及其他施工项目。印媒还称，中国在洞朗的建设位于两处地点，其中一处是“一个大规模、完备的中国军事复合体”。

报道称，苏尔吉瓦拉对此炮轰印度政府称，“看起来中国军队在洞朗的时候，印度政府都在‘打盹儿’。（印度）总理对选举辞令掌握得很好，在维护边界安全方面却‘惨败’。”苏尔吉瓦拉称，中国已在洞朗建起一座两层瞭望塔、七座停机坪和多座军事建筑，“印度政府、总理、国防部长对这些建设知情吗？”

苏尔吉瓦拉还指责印度外交部长斯瓦拉吉称，斯瓦拉吉曾在洞朗事件结束后在印度国会表示“双方军队都已撤离”，当时印度国会没有理由质疑其说法，而中国外交部则明确表态“中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻守”。

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