桑吉号泄漏浮油面超过一百平方公里

1月14号在中国东海爆炸沉没的伊朗桑吉号油轮泄漏的浮油带逐步扩大蔓延，继续引发对海洋生态和生物带来的灾难的担忧。

桑吉号油轮失事沉没是近几十年来中国遭遇的最严重的海洋污染事件。17日上午，中国海事空巡飞机空中监测到油污整体继续向北偏东方向漂移，11时左右，现场船舶在沉船附近发现成片黑色油污带，在沉船东北方向发现银白色油污带。

法新社引述中国海事局的数据报道称，目前已经有四个油污带，总面积大约101平方公里。桑吉号出事地点离中国最大城市上海月300公里。

中国海事局称，目前也已经测到桑吉号的位置，它位于115米的洋面下，未发现其他异常障碍物。接下来，上海打捞局将安排水下机器人前往沉船水域进行探摸。

由于桑吉号上运载的是凝析油，而这种油挥发性高，具有依然易爆的特性。如在海水表面燃尽，会产生少量有毒有害成分。但凝析油本身也有剧毒，沉入海底后流入海洋，就会对海洋环境造成严重危害。

据中国方面介绍，上海海上搜救中心继续协调12艘船舶在现场开展应急处置行动，“东海救117”载消油剂已经抵达现场。下一步，交通运输系统相关单位将认真按照有关部署，继续做好难船处置、油污清除及事故调查等工作。并将努力做好控制油污带扩撒的工作，也将对其造成的对生态和环境的破环进行评估。

桑吉号油轮于1月6日，桑吉在距长江口以东约160海里处，撞上一艘香港货轮，油轮上装载136,000吨高度易燃的燃料油。在燃烧几天后，14日12时左右，“桑吉”轮突然发生爆燃，全船剧烈燃烧后沉没。桑吉”轮隶属伊朗光辉海运有限公司，由伊朗驶往韩国，船上32人，其中伊朗籍30人，孟加拉国籍2人；中国搜救部门在油轮爆炸前找到三具遗体。船员已没有生还的可能性，搜救工作已经停止。

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