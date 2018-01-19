俄媒称售华S400系统已经发运　可覆盖全台湾

“俄罗斯开始向中国提供S-400防空导弹系统。”俄罗斯塔斯社18日援引俄军事技术合作系统消息人士的话称，俄罗斯在2014年合同的框架内，开始向中国提供S-400防空导弹系统，首批用于装备一个团的S-400系统已经发运。

环球网报道，消息人士称，按照与中方签署的合同，俄罗斯不会向中国提供技术转让，或允许其按许可证进行生产。去年，俄罗斯已对操控S-400的中国军人进行操作培训。对于俄媒披露的消息，俄联邦军事技术合作局发言人沃罗比约娃表示“不予置评”。不过俄媒普遍认为，2014年中俄签署购买S-400防空导弹系统合同后，相关细节一直没有对外披露，因此俄联邦军事技术合作局的态度并不奇怪。

报道称，中国成为首个获准引进这种俄最新防空系统的国家。据俄媒报道，按照俄中双方合同，俄方应在2016年底向中国交付首批S-400防空导弹系统，但交付时间被数次推迟。在2016年珠海航展上，俄方曾表示这是由于S-400的生产能力不足，且需要优先保证俄军装备。

俄国际文传电讯社18日报道称，对于俄罗斯开始向中国提供S-400防空导弹系统的消息，俄空军前副司令艾捷奇·比热夫中将称，中国获得该先进防空系统后，将会进一步增强自己的防空力量，“目前中国还没有这样的防空系统”。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所专家阿列克谢·阿尔巴托夫称：“中国需要S-400防空系统来保护自己的领空，这是世界最先进的防空系统之一。”

S-400用于在中远程拦截现代化及未来空中进攻武器，包括战略轰炸机、弹道导弹、巡航导弹和高超音速目标。目前俄军共装备有23个团、48个营的S-400防空系统，而2020年俄军将拥有28个团、56个营的S-400。除了中国外，去年俄罗斯和土耳其也就出售4个营的S-400达成协议，总金额达25亿美元。俄副总理罗戈津去年底表示，将同印度签署出售S-400系统的合同，沙特阿拉伯也计划向俄罗斯购买该防空系统。

据德国之声报道，在台湾的军事问题专家颜文德（Wendell Minnick）表示，如果消息属实，中国大陆拥有S-400将对台湾构成很大的挑战。"中国已经拥有S-300。如今，S-400将使他们的射程覆盖台湾岛全岛空域。这尚属首次。S-300使大陆的射程覆盖台湾岛部分空域，或者说是北部空域。"

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