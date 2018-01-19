辱国旗不被续约 港高校给出公开详细理由

议员郑松泰早前被裁定侮辱国旗及区旗罪两项罪成，他任教的香港理工大学决定在他6月约满后不再续约，18日公开详列不续约的理由。

环球网引述香港东方日报消息称，理工大学做出不再续约的决定后，一些理大学生及团体表示不满，质疑理大的决定欠缺说服力。“大学及专上院校工会联盟”(简称“大专联”)称，郑松泰倒插国旗是为表达政见，院校应尊重其自由;理大不续约的手法过于严苛，恐引发寒蝉效应。18日，理大在校园民主墙反驳称，教职员纪律委员会认为郑松泰侮辱五星红旗及香港区旗一事，为大学教师及学生树立了不良榜样，有损公众人士对理大师资的信心。校方还说，理工大学一直致力于推动优质教育、促进国际化，鼓励尊重与包容，郑松泰侮辱国旗及区旗的行为明显与校方的目标背道而驰。校方随即执行相关裁决及建议，包括不与他续约，以及安排另一个本学期执教同一科目的老师代替郑松泰授课。

1983年出生的郑松泰是“热血公民”的主席，2005年曾到北京大学修读社会学系硕士及博士，2010年获得社会学哲学博士学位。现在香港理工大学应用社会科学系担任专任导师，教授香港社会、香港政治经济学、现代中国文化及社会学导论等科目。

郑松泰多次煽动激进分子组织反水货客行动，在香港社会引发争议。2016年10月19日香港立法会第二次会议上，他将民建联议员插在台上的中国国旗和香港区旗倒转，随即被立法会主席裁定行为不检而赶出会场。同年12月，有议员提出动议，认为郑松泰行为不检，要求根据《基本法》取消其议员资格，立法会成立调查委员会进行调查。去年4月，香港警方正式落案起诉郑松泰“侮辱国旗罪”及“侮辱区旗罪”，9月裁定两项控罪成立，每项各判罚款2500港元。

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