中国本科毕业生留学现状调查：七成留学生来自高学历家庭

全球化智库与麦可思研究院近日在对推出本科毕业生留学现状相关调查报告，发现留学比例和家庭收入正相关，七成留学生来自高学历家庭。

随着中国中产阶级的崛起，能够支付留学费用的家庭不断增加。调查表明，2016届本科毕业生留学绝大多数（91.8%）以“父母亲友资助”作为首要经费来源，而主要依靠在外国打工收入、海外大学或海外机构资助的两类留学生分别仅占到3.5%和3.2%。家庭资助作为大学毕业生留学的主要经济来源，反映出家庭背景对于其留学选择影响极为重要。对2008至2016届本科毕业生留学的家庭职业阶层调查数据显示，2016届中“管理阶层”居于首位，占比接近26%；排在第二位的是“专业人员”家庭，占比约为26%；而“产业与服务业员工”家庭约占17%。

当然，家庭教育背景也是影响本科毕业生留学的关键因素之一。学历相对较高的家庭对子女出国留学的支持力度也相对较高。对2008至2016届本科毕业生留学的家长教育背景调查数据显示，高学历家庭出身的留学生比例约为六成。从2010届起，高学历家庭的大学毕业生留学比例保持在70%左右。

赴北美洲、亚洲留学生选择博士作为学历目标的比例高

调查显示，赴北美洲、亚洲留学的本科毕业生选择博士作为学历目标的比例明显高于大洋洲、欧洲。另外，赴北美洲留学攻读工商管理硕士（MBA）的比例为2.6%，高于亚洲的1.2%、大洋洲的1.2%、欧洲的0.6%。

在本科毕业生赴北美洲留学的理由中，“学习先进的知识和技能”排在第一位，占比29.3%；“增强职业综合竞争力”是学生赴其他地区的首要理由，其中亚洲的比例最高，为34.7%，欧洲和大洋洲分别为30.4%和28.3%。通过对理由进行分类对比，可以发现“增强职业综合竞争力”以及“接受先进的教育方式”“学习先进的知识和技能”“增加见识，了解他国文化”等4项理由均是从学生自身发展出发，说明本科毕业生出国留学的计划性与目的性较明显，关注的内容多为提升自身竞争力。

从整体上看，各地区留学生准备毕业之后回国或短期工作之后回国的比例均超过50%，说明本科毕业生在海外毕业之后回中国的意愿仍较明显。其中，赴大洋洲留学的本科毕业生回国意愿最低，仅有21%。

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