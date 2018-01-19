美智库：M503航线影响全球旅客 促北京与台湾对话

美国战略暨国际研究中心中国国力项目主任葛莱仪今天表示，中国大陆在M503航道开新航线，从飞航安全来说，会受到影响的一方应被谘询，未来若有意外发生，受到影响的是全球旅客，因此国际社会应有更多国家对此表达关切。

据自由时报报道，火锅智库“全球台湾研究中心（GTI）”今天举行座谈会，讨论台湾在美国印太战略中的角色。葛莱仪表示，若单从法律角度，合法或不合法，律师都可能找得到论点；但从飞航安全来看，航线当然影响到台湾和各国乘客的权益，这在国际民航组织的章程里也有规范，两岸民航局原本就有对话的管道，双方不是不能谈。

促北京与台湾对话

她说，国际社会应点名北京的做法对区域安全无益，因为飞机上的乘客可能来自全球各国，其他国家的官员与中国官员会面时，可以指出这是一个“坏的举动，没有帮助”，北京应该跟台湾对话，各国应发表更多的公开声明。

对于台湾可以在印太战略中扮演的角色，葛莱仪说，首先台湾要保护好自己的安全；其次，在南海问题上支持国际法。但台湾也面临国内不支持增加国防预算的挑战，以及北京愈来愈有力量去惩罚与台湾合作的国家。最后，美国为避免刺激中国，仍不愿在对台政策上做某些决定，历任美国政府都要经过试炼，但要采取突破政策，台湾也要考虑成本效益。例如美国军舰造访台湾，她个人就认为效益有限，但后果严重，台湾需要谨慎考虑。

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