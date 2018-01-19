中国一线城市房价同比连跌15个月

中国统计局1月18日发布的2017年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据显示，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续15个月回落。专家表示，2018年楼市调控力度依然持续，北京等一线城市房价将继续同比下调。

据中新网报道，国家统计局城市司高级统计师刘建伟昨日表示，去年12月份，“分类调控、因城施策”房地产市场调控政策效果继续显现，70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，房地产市场总体继续保持稳定。

中原地产首席分析师张大伟昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，整体看，二手房价格调整非常明显，从去年4月份开始到现在近10个月的时间累计跌幅超过15%，部分区域房源价格接近20%，北京二手房价格已经接近2016年四季度的房价。

张大伟表示，同比与环比下调的城市，最主要的特点都是2017年执行了历史最严格的调控政策，持续加码调控，出现了市场下行的效果。目前看，2018年调控政策力度依然持续，70个城市房价数据依然会明显分化。最近发布吸引人才政策的多个城市，预计房价在2018年年初有望平稳，北京等一线城市房价在2018年将继续同比下调。

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