统计局：少数地方数据造假不影响全国数据真实性

针对近期天津等地的经济数据“挤水分”，中国国家统计局局长宁吉喆18日回应称，正在核实少数地方数据造假的情况，对可能存在不实数据的地方、企业和单位，将依法依规处理，全国统计核算制度实行的是分级核算，少数地方数据并不影响全国统计数据的真实可靠性。

据新华网报道，宁吉喆介绍，中国统计数据的质量、地方统计数据的质量都在不断提高。中国的统计数据、统计核算制度并不因为有少数地方或者一些地方、一些企业、一些单位的数据真实性存在一定问题而受影响。因为在90年代，中国核算体制由物质产品平衡表体系转为国民经济核算体系，实行的是分级核算。国家统计局在核算全国数据时，工业调查采用联网直报系统，农业调查采用抽样调查，服务业调查近年来运用更多的电子政务、电子商务数据，同时地方也在按照国家统计制度方法进行核算。

此外，宁吉喆解释称，地方数据加总超过全国总量，这是分级核算的结果，经过近几年努力这个差距在缩小，但是仍然还有差距。比如，2016年地方加总的地区生产总值就比全国数据高出3.6万亿元。党中央、国务院十分明确核算体制改革的重要方向，就是要实行地区生产总值统一核算，时间表、任务书都已经确定了，就是要到2019年实施。“所以，我们要加倍努力，把统计核算改革任务如期完成，从这一两年来看差距在缩小。你提到的是一些地方的数据，不影响全国统计数据的真实可靠性。”他回应道。

宁吉喆进一步解释道，中国统计是依法依规进行的。对于可能存在不实的地方、企业和单位，按照国家统计局的要求，要依法依规地去发现问题、核实问题、解决问题，也包括修订和公布数据。同时，对于少数地方、少数企业、少数单位存在的弄虚作假和统计造假行为、统计违法违规的现象，不管是虚报，还是瞒报、拒报，都要依法依规处理。

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