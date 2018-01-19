中国“全面二孩”出生人口仍下降　统计局：生育旺盛期育龄妇女减少

2016年1月1日起，中国正式施行“全面二孩政策”，但根据国家统计局昨日公布的数据显示，2017年中国全年出生人口和人口出生率均下降。

根据新浪财经报道，中国国家统计局昨日公布的数据显示，2017年全年出生人口1723万人，人口出生率为12.43‰。此前在“全面二孩”政策施行的第一年，2016年全年出生人口1786万人，比2015年多增131万人，人口出生率为12.95‰。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长邢志宏表示，去年出生人口下降的原因是因为育龄女性的人数有所减少，特别是生育旺盛期育龄妇女。

他表示，但是“全面二孩”政策的实施还是有很大的效果。在新出生人口中，二孩比例占了50%以上，比去年提高10个百分点。“全面二孩”政策有明显的作用，还会继续发挥作用。

邢志宏认为，“全面二孩”政策是一个长期的政策，人口变化是一个长期的过程。人口结构的变化和人口总量的变化要从长期来观察，而人口结构的调整优化是一个长期的过程。

南京大学社会学系教授陈友华表示，2013年“单独二孩”与2015年“全面二孩”政策实施后，实际上符合的育龄人群不是很多，且年龄较大，更重要的是这部分人群的生育意愿不强，这就解释了为什么“单独二孩”与“全面二孩”政策实施后，出生人数大大低于预期的原因。

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