美媒称中国或将导弹伪装高铁　躲避监视　

中国的高铁线路不断延伸，美国媒体认为解放军很可能将装备核弹头的洲际弹道导弹伪装成普通高铁，借助漫长的高铁网躲避美国侦察卫星的监视。

环球网引述美国《国家利益》杂志网站18日的报道称，在中国2.2万公里长的高铁线路上，已经开始运营时速高达400公里的“复兴”号子弹头列车，并将逐步取代速度稍慢的“和谐”号列车。它们把从中国首都至沿海经济发达地区的通勤时间缩短至3小时左右。但报道认为，高铁同时承担着“国家安全”任务，如果有需要的话，它们能迅速调动部队、军用物资、武器和其他火力，甚至包括核导弹。

报道提到，上世纪80年代，苏联就曾部署过“手术刀”铁路机动洲际导弹，它们可以借助铁路快速机动躲避美国的卫星侦察。成天为寻找其踪迹而忧心忡忡的北约，干脆把它称为“幽灵导弹列车”。

美媒称，如今中国可能将重新复活这种“幽灵导弹列车”。据称，2015年中国曾试射过一枚铁路机动洲际导弹，目的是“针对美国的全球导弹防御系统”。而目前中国最新“东风-41”固体燃料洲际导弹可以依靠全国公路快速机动，它可能在不久的将来改造为铁路机动方式。“北京继续花费数千亿美元，将高铁线路延伸到拥有洲际导弹和核资产的西部省份，可能并非巧合”。

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