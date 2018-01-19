戴启思当选大律师公会主席　资深大律师：反映社会政治对立

大律师公会换届选举尘埃落定，公会前任主席戴启思以620票胜出成为新任主席，比现任主席林定国多109票。资深大律师、行会成员汤家骅表示，选举票数的比例是社会政治对立的反应，料公会立场将会相当强硬，寄望新任主席及一众执委日后能以持平理性态度看待与内地的关系，在处理与政治相关的法律议题时能更了解国家宪法。

据香港01报道，昨晚的大律师公会换届选举是逾20年来最激烈的一次，一共有超过1100名执业大律师亲身或授权投票，投票率高达8成，戴启思以620票胜出成为新任主席，林定国只有511票，是近年少数未能成功连任的公会主席。戴启思名单中，5名参选执委候选人中有4人当选，包括资深大律师骆应淦、港大法律学院教授陈文敏、大律师沈士文及石书铭；林定国名单中则由大律师甘婉玲夺得最后一席，两名现任副主席彭耀鸿、毛乐礼、名誉秘书及司库黄佩琪及副名誉秘书张天任在无竞争下自动连任。

此次换届选举的票数及投票率均打破往届纪录。汤家骅表示，投票比例反映社会政治对立，认为现时社会上的政治争拗多涉及法律议题，而高铁“一地两检”争议无疑是造成今次战况激烈的导火线，引发行业内的政治对立，相信会影响出席人士的投票意向。

香港大律师公会创建于1949年，为香港唯一的法定诉讼律师（或称大律师）专业团体，于香港回归后经常对香港政治议题发表意见及作出政治表态。

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