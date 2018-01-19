中美科学家开发流感疫苗制备新方法，满足安全高效双重要求

中美科学家团队合作发现一种疫苗制备的创新性方法，有望开发出安全、高效的新流感疫苗。

据新华社报道，发表在最新一期美国《科学》杂志上的这项研究显示，科学家通过基因组筛选，找到并解除流感病毒的防御机制。

研究者构建了一种经过基因修饰的流感病毒——“超级干扰素敏感”（HIS）毒株。该毒株可在动物体内诱发强免疫应答，这为新一代流感病毒疫苗及其他病毒疫苗的制备提供了新路径。

干扰素是宿主细胞发现病毒入侵时产生的一种蛋白质，可快速杀灭病毒并协助产生只针对某一种病原有效的特异性免疫应答，但由于一些病毒已发展出不被发现的隐身能力，因此限制了宿主细胞产生干扰素。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校生物工程学教授孙仁及其团队通过对流感病毒的全基因组进行筛选，找到所有对干扰素敏感的基因位点，并使阻碍干扰素产生的基因片段失活，从而让病毒宿主释放干扰素。

论文第一作者、中国浙江大学医学院的杜雨棽说，这些经过基因修饰的病毒在宿主体内的毒性变弱，但同时又可以诱发强免疫应答。

孙仁说，传统疫苗制备中，安全和高效两者通常要有所取舍，新方法则满足了疫苗的双重要求。

实验使用了雪貂和大鼠两种动物，雪貂实验主要由中国疾病预防控制中心完成。

美国疾病控制和预防中心数据显示，目前流感疫苗对当季优势毒株的有效性仅在30%左右。

英国免疫学学会主席彼得·奥本肖评价这项研究时说，中美科学家团队通过新方法扫描了病毒全基因组并找到8个突变点，“未来有可能制成效果有大幅改进的疫苗”。

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